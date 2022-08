Simone Tebet: 'Nunca duvidei da segurança das urnas'

Senadora Simone Tebet no programa Roda Viva, nessa segunda-feira (8/8) (foto: Reprodução/Roda Viva) TV Cultura, nessa segunda-feira (8/8). A senadora e candidata à Presidência da República Simone Tebet (MDB-MS) disse que nunca duvidou da segurança das urnas eletrônicas. A declaração foi dada no programa Roda Viva, danessa segunda-feira (8/8)









"Queríamos dar uma certa segurança para o eleitor, que havia tido um questionamento sobre a segurança das urnas", declarou. "Depois disso passaram sete anos, onde nós fizemos audiências públicas, o TSE esteve conosco, repito, foi num bojo de um contexto e depois ficou muito esclarecido", completou.

A parlamentar também afirmou que com as urnas eletrônicas, tanto a democracia quanto as eleições são mais seguras, uma vez que dificulta a venda de votos.





"Com o voto impresso nós todos fomos convencidos que não só as urnas são seguras, como o voto impresso poderia corromper a democracia e as eleições, porque com o voto impresso você poderia estar vendendo o seu voto. Você imprime e depois você diz que votou, comprova que votou e recebe dinheiro", afirmou.