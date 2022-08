Urnas eletrônicas começam a ser enviadas para cartórios em Minas

Cerca de 40 servidores e funcionários terceirizados do TRE estão se dedicando ao trabalho (foto: Pixabay/Reprodução)

O envio de urnas eletrônicas para os cartórios no interior de Minas Gerais começou na segunda-feira (1/8). Serão mais de 55 mil urnas utilizadas no estado. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), o envio será concluído até o dia 26 de agosto.Cerca de 40 servidores e funcionários terceirizados do TRE estão se dedicando ao trabalho.