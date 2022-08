Flávio Bolsonaro sobre o pai: 'Informe-se e se apaixone'

Declaração foi feita após participação do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Podcast Flow, nessa segunda-feira (8/8) (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o 'filho 01' do presidente, declarou nas redes sociais que aqueles que têm ódio do seu pai, precisam se informar "de verdade" e "se apaixonarem". A afirmação foi feita após a participação do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Podcast Flow, nessa segunda-feira (8/8).