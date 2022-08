Bolsonaro nega querer imunidade: 'Vão falar que arreguei'

Jair Bolsonaro (PL) concede entrevista para o Flow Podcast (foto: Reprodução/Youtube)

Jair Bolsonaro (PL) disse que não quer uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que visa blindar todos os ex-presidentes para que não sejam presos quando deixarem o cargo. O projeto foi articulado recentemente por aliados do governo"Não estou interessado nisso. Vão falar que eu estaria pedindo arrego. ‘Peidou na farofa’ é o linguajar", afirmou o chefe do Executivo no programanesta segunda-feira (8/8).Posteriormente, Bolsonaro afirmou que a votação não pode ocorrer "sob o manto da desconfiança" e que não está "com medo de perder uma eleição em uma democracia". "O medo é perder a democracia em uma eleição", comentou.A base do presidente se demonstra preocupada com possíveis processos de investigação que possam ocorrer sobre o presidente e seus filhos, caso não vença o pleito de outubro. A ideia é conceder um foro privilegiado e imunidade parlamentar para políticos que estejam deixando o cargo.