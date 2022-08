Ministério da Defesa pede acesso 'urgentíssimo' ao código-fonte das urnas

O acesso aos códigos-fonte do sistema eleitoral é liberado pelo TSE 180 dias antes da eleição aos partidos, OAB Ministério Público (foto: Pixabay/Reprodução)





O documento está endereçado ao ministro Edson Fachin, presidente do TSE. O prazo estipulado por Nogueira para o recebimento do código é de 2 a 12 de agosto.

Segundo o texto, o pedido faz parte de demandas do ministério para fiscalização e auditorias nas urnas.



“Solicito à Vossa Excelência a disponibilização dos códigos-fontes dos sistemas eleitorais, mais especificamente do Sistema de Apuração (SA), do Sistema de Votação (Vota), do Sistema de Logs de aplicações SA e Vota e do Sistema de Totalização (SisTot), que serão utilizados no processo eleitoral de 2022”, diz o documento.









O acesso aos códigos-fonte do sistema eleitoral é liberado para partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e para o Ministério Público (MP) 180 dias antes da eleição.





Com o acesso aberto, é possivel testar a tecnologia usada durante as eleições. Podendo assim, achar possíveis falhas e sugerir correções.





Segundo o TSE, durante o período de abertura de códigos, a fiscalização dos sistemas pode ser realizada da seguinte forma:

Uso de ferramentas de análise de código de mercado. Duas ferramentas são disponibilizadas pelo TSE: Understanding C e Source Navigator;

Os representantes podem solicitar melhorias, tirar dúvidas, ou conversar com a equipe técnica.





