Lula: 'Papel das Forças Armadas não é cuidar de urna'

O pré-candidato à presidência Luís Inácio Lula da Silva (PT) declarou na manhã desta sexta-feira (1º/7) que não é papel das Forças Armadas intervir no processo eleitoral. O petista afirmou que cuidar das urnas eletrônicas é função da Justiça Eleitoral.









"O filho dele foi eleito, ele foi eleito Presidente da República pelos votos nas urnas eletrônicas. Não tem um prefeito questionando, não tem um governador questionando, só ele. Ele quer criar confusão", declarou Lula.

Para o petista, Bolsonaro quer fazer a mesma coisa que o ex-presidente dos Estados Unidos da América Donald Trump, acusando ter sido vítima de roubo nas eleições. "Roubar ele roubou em 2018 com as fake news".

"Eu acho que as Forças Armadas têm uma função muito nobre, que é a função de garantir a soberania do nosso país. Tem que cuidar da segurança do nosso povo. Ela tem que cuidar da nossa fronteira seca, nossa fronteira marítima, nosso espaço aéreo. Não tem que ficar preocupado com urna eletrônica, isso é dever da Justiça Eleitoral. Quem está falando isso são alguns militares ligados ao Bolsonaro, que querem criar caso", declarou o pré-candidato.