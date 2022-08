Mara Gabrilli é anunciada como vice de Simone Tebet

Mara Gabrilli é a primeira candidata à vice-presidência com deficiência física a fazer parte de uma chapa totalmente feminina (foto: Reprodução/Simone Tebet) A senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) foi anunciada como a candidata a vice-presidente na chapa de Simone Tebet (MDB) ao Palácio do Planalto. A chapa feminina é formada dentro da federação entre MDB e PSDB, com o slogan "Amor e Coragem".

Nas redes sociais, as duas já são representadas pela hashtag #ElasSim, em referência ao #EleNão utilizado na campanha presidencial de 2018, contra Jair Bolsonaro.

No evento, Mara agradeceu Simone Tebet pelo convite e relatou a emoção de ser a primeira mulher com deficiência candidata à vice-presidência.





"Estou lisonjeada de ter uma mulher como a Simone para ser vice dela. Assistindo essa mulher, que dentro da CPI da COVID, trabalhou de um jeito com ciência, com consciência, com responsabilidade e compromisso, com profissionalismo profundo, com ética, com vontade de ver o Brasil melhorar. A Simone é a primeira mulher a ser candidata à presidência com outra mulher do lado dela, uma mulher com deficiência”, disse.

Apesar de não ser a primeira opção de Tebet, o nome de Gabrilli foi ressaltado, já que a senadora, que está no meio do seu mandato por São Paulo, teve mais de 6 milhões de votos em 2018 no maior colégio eleitoral do Brasil.





O nome surgiu depois de as alas do PSDB encerrarem as investidas em torno do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) para a chapa, que já havia dito que não tinha interesse no cargo. Durante o anúncio, Tasso esteve presente e afirmou que a decisão por Mara Gabrilli no lugar dele era a melhor opção.





“Em determinado momento, meu nome foi levantado, no entanto nós decidimos não tomar nenhuma decisão precipitada, mas sim uma decisão que fosse pensada. E percebemos que nada representaria melhor esse momento em que nós precisamos dar uma reviravolta nisso que a gente vive. Estamos entregando ao nosso país a chapa perfeita”, disse Jereissati.

O nome da senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) também chegou a ser cotado. Ambas participaram da bancada feminina da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, mas apesar de Eliziane afirmar que aceitaria o convite quando ele fosse oficialmente feito, Tebet ainda tinha a preferência em se unir com Tasso Jereissati.





Como o senador não queria ser parte da chapa, o PSDB precisou correr para arrumar um novo nome. O alinhamento que possibilitou a escolha de Mara Gabrilli foi justamente a federação criada entre os dois partidos, que ocorreu após o MDB decidir apoiar a reeleição de Eduardo Leite, do PSDB, ao governo do Rio Grande do Sul. Dessa forma, o caminho ficou livre para os dois partidos se unirem no plano nacional.

O "Beabá da Política" Estado de Minas e no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no Instagram, Kwai e YouTube. série Beabá da Política reuniu as principais dúvidas sobre eleições em 22 vídeos e reportagens que respondem essas perguntas de forma direta e fácil de entender. Uma demanda cada vez maior, principalmente entre o eleitorado brasileiro mais jovem. As reportagens estão disponíveis no site doe no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no TikTok