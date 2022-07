Janones sobre governo de Minas: 'Não apoio Zema nem Kalil'

André Janones (Avante) se encontrou com o governador Romeu Zema (Novo) na convenção do Avante, no sábado (23/7), em BH (foto: Reprodução/Globoplay/ Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O deputado federal André Janones (Avante-MG), candidato à presidência da República, afirmou que não apoiará Romeu Zema (Novo) nem Alexandre Kalil (PSD) na disputa pelo governo de Minas Gerais. Ele se posicionou de forma independente à decisão de seu partido de manifestar incentivo à reeleição do chefe do Executivo estadual.



GloboNews. “Eu, até este momento, não apoio o governador Romeu Zema. De fato, ele estava na convenção e, o meu partido, o Avante, oficializou o apoio à reeleição dele . Mas tenho essa posição clara dentro do partido. O partido respeita minha decisão”, disse Janones, em sabatina no





O deputado justificou: “Eu não apoio Romeu Zema. Eu não apoio Alexandre Kalil até a data de hoje. Eu tenho até aqui uma posição independente em relação ao governo de Minas. Nenhum dos candidatos ao governo assumiu comigo o compromisso de nenhuma das pautas, que pra mim são prioritárias. São elas: maior investimento na área social, desenvolvimento de políticas públicas que visem a diminuição da desigualdade social.”





Avante declara apoio a Zema





Zema participou da convenção nacional do Avante, no último sábado, no Minascentro, em Belo Horizonte. Janones também marcou presença no evento.

O presidente nacional do partido, Luis Tibé, afirmou que está junto com Zema pela gestão que ele fez no estado. “Num primeiro momento, eu não acreditava que fosse um governo exitoso, mas aqui em público, tenho que te dar os parabéns por ter mudado a cara desse estado. E por isso, o Avante está nesse projeto”.





Apesar do apoio do Avante, Zema deve se manter com o Novo na corrida presidencial e continuar ao lado de Luiz Felipe D'Avila.