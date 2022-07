'Queiroz virou Uber?': sósia de ex-assessor de Flávio Bolsonaro vira piada

Na primeira foto, o ex assessor de Flávio Bolsonaro ((Republicanos-RJ), Fabricio Queiroz, e na segunda, modelo usado pela Uber (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um detalhe em uma publicidade da Uber, empresa de transporte por aplicativo, chamou a atenção de usuários nas redes sociais. O modelo utilizado na propaganda está sendo apontado como sósia do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), Fabrício Queiroz.

Ainda dá tempo para realizar o sonho da sua juventude. Dirija com a Uber e comece logo a juntar uma grana. %uD83D%uDCB0 Baixe o app Uber Driver. %u2014 Uber Brasil (@Uber_Brasil) July 18, 2022

O vídeo retrata um senhor de idade, dirigindo para a empresa como possibilidade de juntar uma grana e realizar um sonho da juventude. Nos comentários, usuários das redes sociais começaram a expecular se Queiroz estaria prestando serviços para a Uber.

Ohhh, o Queiroz virou Uber ! Protejam suas carteiras ! %u2014 Daniel da Millo %uD83D%uDC13 %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 %uD83D%uDEA9 (@danieldamillo) July 21, 2022

Pô sacanagem isso aí chamar o Queiroz p fazer propaganda da Uber %u2014 tocamanu1 (@tocamanu1) July 22, 2022

'Rachadinhas'

Em junho de 2020, o então assessor de Flávio Bolsonaro foi preso em Atibaia, no interior de São Paulo. De acordo com promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro, Queiroz era o operador do suposto esquema de “rachadinhas” no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, que hoje se tornou senador.

O MP afirmou que Queiroz empregava "funcionários fantasmas" e exigia parte do salário de volta. Na época, Flávio Bolsonaro e Queiroz negaram as acusações. Ao todo, 13 funcionários teriam participaso do esquema, movimentando 383 depósitos na conta bancária de Queiroz, totalizando o montante de R$ 2 milhões.