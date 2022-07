Cantora Bebel Gilberto gera revolta ao pisar em bandeira do Brasil

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bebel Gilberto (@bebelgilberto) Filha do compositor João Gilberto, Bebel Gilberto causou polêmica durante um show realizado nos Estados Unidos. Um vídeo da apresentação da artista, que circula nas redes sociais, mostra a cantora recebendo uma bandeira do Brasil da plateia. Em seguida, ela joga o objeto no chão e pisa nele, como se estivesse sambando.





Ela caminha segurando a bandeira e diz: "Eu não gosto de fazer isso porque não sou Bolsonaro".









"Peço desculpas. Desculpe-me, Brasil. Eu, como brasileira, como poderia ter feito isso? Foi um ato de irresponsabilidade", disse em inglês, antes de começar a cantar a música "Bananeira".





Nas redes sociais, Bebel criticou a edição do vídeo, que mostra apenas o trecho em que ela pisa na bandeira (foto: Nilton Silva/Divulgação )





Insatisfação





Nas redes sociais, Bebel criticou a edição do vídeo, que mostra apenas o trecho em que pisa na bandeira. "Imediatamente depois, porém, me dei conta de que a bandeira também pertence a todos os brasileiros e me desculpei com o público", escreveu no Instagram.





"Foi um ato impensado meu, porque se tivesse tido tempo de raciocinar teria me ocorrido que eu estava entregando de presente para a extrema-direita uma imagem com a qual poderiam destilar seu ódio repugnante e seu falso patriotismo", disse ainda na publicação.





Repercussão





O ato foi amplamente criticado nas redes sociais. "Você é uma vergonha para o Brasil. Não volte", escreveu em inglês uma internauta no Twitter. "Nojento de assistir!! Você deveria se envergonhar", declarou outro internauta.





Candidato a deputado pelo Rio de Janeiro e ex-secretário de Cultura, Mário Frias foi outro a se manifestar. "A bandeira do Brasil é dos brasileiros, só que alguns fazem questão de expressar o quanto odeiam o próprio país", destacou por meio do Twitter.





A vereadora de Goiânia Gabriela Rodart disse que vai levar o caso ao Ministério Público. "Vi consternada o vídeo em que a cantora Bebel Gilberto, sobrinha de Chico Buarque, desrespeita nossa bandeira nacional", escreveu também em seu perfil.