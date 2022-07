PSDB avança em negociações com PDT em Minas e critica MDB

Deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB) disse que negociação para aliança com o PDT em Minas Gerais está avançada (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Apoio a Ciro é bem recebido

O deputado federal Paulo Abi-Ackel, presidente do PSDB em Minas Gerais, confirmou que o partido está em negociações avançadas para formalizar aliança com o PDT no estado. Com isso, os tucanos mineiros tendem a apoiar Ciro Gomes para a presidência da República, recebendo em contrapartida o incentivo ao ex-deputado Marcus Pestana na disputa ao governo.Inicialmente, o PSDB mantinha conversas com o MDB e daria a Paulo Piau, ex-prefeito de Uberaba, a oportunidade de concorrer ao Senado na chapa. Contudo, a legenda emedebista optou por fechar com o Novo, partido do governador Romeu Zema, que lançou o deputado federal Marcelo Aro (PP) como candidato a senador.A postura do MDB mineiro foi alvo de críticas de Abi-Ackel. Por meio de nota, o parlamentar questionou a “falta de coesão do partido” em torno da campanha da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à presidência.“A displicente condução política que o MDB vem dando ao entendimento nacional firmado com o PSDB e a absoluta falta de coesão do partido em torno da candidatura da Senadora Simone Tebet, leva o PSDB naturalmente, a buscar diferentes parceiros na formação dos seus palanques estaduais. Em Minas Gerais, o PSDB avança no entendimento com o PDT”.Segundo Abi-Ackel, o PSDB em Minas “também tem mantido diálogo com outros partidos para completar a formação da sua chapa majoritária, entre eles o União Brasil, cujos membros são parceiros históricos do PSDB no estado”.O deputado disse ainda que o possível apoio a Ciro Gomes, que oficializou a chapa para a presidência, está sendo muito bem recebido pelo tucanato. “Registro aqui a minha admiração pessoal pelo presidenciável, de quem fui colega na Câmara dos Deputados”.Com a aliança ao PDT, o PSDB espera fortalecer o palanque eleitoral de Marcus Pestana para o governo governo de Minas. Por sua vez, a sigla pedetista provavelmente lançará Bruno Miranda, vereador em Belo Horizonte, como nome para o Senado.