Bolsonarista que matou petista vira réu após Justiça aceitar denúncia do MP

Policial penal Jorge Guaranho se tornou réu após assassinar Marcelo Arruda em festa temática do PT (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Justiça aceitou a denúncia realizada pelo Ministério Público do Paraná que torna o policial penal Jorge José da Rocha Guaranho réu pelo assassinato de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. O apoiador do presidente Jair Bolsonaro responderá por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e colocando a vida de outras pessoas em risco. O crime ocorreu em 9 de julho.No texto, o MP ressalta que foi um "gravíssimo crime comum (homicídio consumado duplamente qualificado), notoriamente praticado em razão de divergência político-partidária (motivo fútil), que expôs a perigo comum todos aqueles que se encontravam no local".

Relembre o caso

Ao proferir a decisão nesta quarta-feira (20/7), o juiz Gustavo Germano Francisco Arguello afirmou que a investigação apresenta "indícios suficientes de autoria e prova de materialidade do crime" e que por isso recebeu a denúncia contra Guaranho. Após ver imagens que mostravam uma celebração com a temática de "Lula e o Partido dos Trabalhadores" na Associação Recreativa Esportiva Saúde Física Itaipu (Aresf), Jorge Guaranho resolveu ir até o local para provocar o aniversariante Marcelo Arruda e os convidados.Ele parou o carro em frente ao salão e começou a gritar em exaltação a Jair Bolsonaro (PL) e com ofensas ao PT, a Lula e à esquerda. Marcelo reagiu jogando terra no carro do bolsonarista, que, por sua vez, sacou uma arma e apontou aos presentes na festa.





Sentindo-se humilhado, segundo falas da esposa, Guaranho prometeu retornar ao local. Já Marcelo, que trabalhava como guarda municipal, buscou seu revólver no automóvel.



Cerca de dez minutos depois do primeiro contato, o policial penal desceu do veículo, invadiu o espaço onde era realizada a festa e atirou no petista. Mesmo baleado, Arruda revidou os disparos e atingiu Guaranho.



Os dois foram socorridos mas o petista acabou falecendo. Jorge Guaranho, por sua vez, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e dá sequência à sua recuperação na enfermaria do Hospital Municipal Ministro Costa Cavalcanti.



Diretor encontrado morto





Claudinei Coco Esquarcini, diretor responsável por operar o sistema de vigilância da Aresf, foi encontrado morto no último domingo (17/7), em Medianeira (PR). Ele teria sido o responsável por permitir que Jorge Guaranho acessasse as imagens do local. Segundo a Polícia, a causa da morte de Claudinei foi suicídio.