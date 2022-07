Comitiva brasileira alerta autoridades americanas para ameaças às eleições

Em Washington, comitiva brasileira pretende alertar autoridades e organizações civis dos EUA contra ameaças às eleições (foto: Saul Loeb / AFP ) Uma comitiva brasileira com representantes de 18 organizações da sociedade civil visita Washington (EUA), entre 24 e 29 de julho, com a intenção de alertar para as ameaças ao processo eleitoral brasileiro e pedir um posicionamento firme do governo americano em relação aos resultados das eleições.





A comitiva deve participar de mais de 20 reuniões com membros do Departamento de Estado Americano, deputados, senadores e representantes sociais.

“A sociedade civil segue cumprindo seu papel de alertar todos os atores sociais, nacionais e internacionais sobre as ameaças à integridade do processo eleitoral, a cada dia mais explícitas e perigosas. Iremos aos Estados Unidos denunciar os riscos à democracia no Brasil e também buscar aprendizados dos episódios ocorridos por lá que inspiram as tentativas golpistas aqui.”, avalia Flávia Pellegrino, coordenadora executiva do Pacto pela Democracia.





Ataque às urnas





Nessa segunda-feira (18/7), o presidente Jair Bolsonaro (PL) usou o Palácio da Alvorada e a estrutura do governo a fim de organizar uma apresentação para embaixadores de vários países para, mais uma vez, voltar a levantar as suspeitas, já desmentidas por órgãos oficiais sobre as eleições de 2018 e a segurança das urnas eletrônicas.

Ele também aproveitou o evento para atacar o adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à Presidência, e os ministros Edson Fachin (presidente do Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Agenda

Na próxima terça-feira (26/7), a comitiva brasileira será recebida no Departamento de Estado americano, o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores dos EUA, e na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados.





Na sexta-feira (29/7), haverá uma reunião bilateral com o deputado democrata Jamie Raskin, que está na linha de frente da Comissão Parlamentar que investiga a invasão do Capitólio americano, em 6 de janeiro de 2021.



Ainda no Congresso, ao longo dos cinco dias, haverá encontros bilaterais com outros deputados e senadores, incluindo o democrata Bernie Sanders (Vermont).



Embaixadores de países-membros da OEA (Organização dos Estados Americanos) também receberão a comitiva brasileira, que terá encontros ainda com organizações da sociedade civil local, como o Atlantic Council, a Wola (Washington Office on Latin America), o Wilson Center e a Usaid, entre outras.

Organizações que compõem a comitiva