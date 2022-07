Crime em Foz do Iguaçu: delegada que fazia posts antiPT é afastada do caso

Apesar de postagens, delegada diz que não é nem bolsonarista nem petista (foto: Reprodução/Redes Sociais) A delegada da Polícia Civil Iane Cardoso foi afastada das investigações do assassinato do petista Marcelo Arruda. A informação foi confirmada pela Segurança Pública do Paraná (Sesp/PR).









Diante das postagens, o Partido dos Trabalhadores quer federalizar as investigações, atribuindo a responsabilidade ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e à Polícia Federal (PF).

Conforme a Sesp, Camila Cecconello é a nova delegada titular do caso. O motivo da troca não foi explicado. Ainda de acordo com o órgão, uma força-tarefa foi formada pela Polícia Civil para a confecção do caso.





Confira algumas postagens da delegada:

Confira as postagens (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Antes de ser afastada do caso, a delegada tinha afirmado em entrevista ao blog da jornalista Andréia Sadi que não se identifica nem como petista nem como bolsonarista. "Trato o presente caso como sempre tratei todas as investigações que presidi durante toda a minha carreira: com responsabilidade, honestidade, parcimônia e visando sempre aplicação da lei, em busca da justiça", afirmou a delegada.