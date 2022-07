Doria sobre petista assassinado: 'Não há justificativa'

Em seu Twitter, Dória se posicionou contra a violência política (foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O ex-governador e ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) usou as redes sociais para se pronunciar sobre o assassinato do petista Marcelo Arruda. Doria destacou que "não há justificativa para o ódio". O crime, ocorrido na noite de sábado (9/7), é investigado pela Polícia Civil do Paraná, e tem conotação política.