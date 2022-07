Carro de juiz que mandou prender Milton Ribeiro é atacado com ovos e fezes

O ataque ao carro do juiz Renato Borelli aconteceu na tarde dessa quinta-feira (7) (foto: Reprodução)

O juiz que autorizou a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, Renato Borelli, teve o carro atingido por fezes de animais, ovos e terra, enquanto dirigia para casa, em Brasília. O ataque ao magistrado aconteceu na tarde dessa quinta-feira (7/7).

Aas substâncias atiradas no vidro dianteiro fizeram com que a visibilidade do juiz ficasse prejudicada, mas ele conseguiu controlar o carro e não teve nenhum ferimento.

Renato Borelli autorizou a operação da Polícia Federal que prendeu o ex-ministro da Educação e os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos no dia 22 de junho. Eles são acusados de tráfico de influência e por cobrar propina para a liberação de verbas públicas do Ministério da Educação para prefeituras.



Juiz recebeu ameaças

De acordo com a TV Globo, o juiz tem recebido dezenas de ameaças após determinar as prisões, sendo a maioria pela internet. Borelli comunicou o caso ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no qual é magistrado, que vai tomar providências para apurar os fatos.

Ainda segundo a TV Globo, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi acionado para apurar as ameaças e recomendou providências para proteção do juiz.

O Estado de Minas entrou em contato com o TRF e com o CNJ mas, até a publicação da reportagem, não obteve resposta.