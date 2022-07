Preso homem que arremessou bomba de fezes em evento de Lula no Rio

Evento ocorreu ontem (7/7), em Cinelândia, no Rio de Janeiro (foto: Mauro Pimentel/AFP) A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) prendeu um homem, de 55 anos, suspeito de ter arremessado uma bomba de fezes, no evento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Cinelândia, no Centro do Rio de Janeiro.









De acordo com a corporação, um homem tentou fugir, mas foi detido por policiais militares e conduzido para a 5ª DP. Três testemunhas acompanharam a PM na apresentação da ocorrência.





Ainda de acordo com o G1, o homem não tem antecedentes criminais ou mandado de prisão em aberto.





Ataque no Rio





Por volta das 18h50, uma garrafa pet foi arremessada no local do evento e espalhou mau cheiro. Conforme militantes presentes, havia um líquido marrom no recipiente. Ninguém ficou ferido.





Drone em MG

Este é o segundo ataque ao pré-candidato à Presidência durante a pré-campanha. Na passagem de Lula por Uberlândia, no Triângulo Mineiro, um drone atirou substâncias semelhantes a fezes e urina contra o público.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais