Com Bolsonaro, Zema tenta acelerar privatização da BR-381

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), esteve com o presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília, nesta segunda-feira (4/7), e solicitou a concessão da BR-381, chamada de “Rodovia da Morte” em razão do número elevado de acidentes principalmente no trajeto de 665 quilômetros de Belo Horizonte à cidade de São Mateus, no Espírito Santo.



Estado de Minas, o governo confirmou que o Zema acredita que "a repactuação do acordo de Mariana permitirá o andamento do projeto de privatização, fundamental para o desenvolvimento da região do Vale do Aço".



Questionado pelo Estado de Minas, o governo confirmou que o Zema acredita que "a repactuação do acordo de Mariana permitirá o andamento do projeto de privatização, fundamental para o desenvolvimento da região do Vale do Aço".









Além disso, o chefe do Executivo mineiro informou que tomará todas as providências para acertar os trâmites junto ao Ministério da Economia visando à adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). O objetivo é renegociar a dívida de R$ 140 bilhões com a União.