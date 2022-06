Serra do Curral: ALMG pode oficializar tombamento antes do meio do ano

Tombamento estadual da Serra do Curral (foto) está em pauta na Assembleia de Minas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 18/5/22)

Pauta 'travada' pode ser emperrar tombamento

Aliado importante pela Serra do Curral

Os deputados da comissão especial formada pela Assembleia de Minas para analisar o tombamento estadual da Serra do Curral devem votar e aprovar na segunda-feira (13/6) o texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estabelece o tombamento das montanhas para fins de conservação. Assim, o projeto estará pronto para ser votado em 1° turno pelos 77 integrantes do Parlamento, em plenário. A expectativa dos defensores do tombamento é concluir o processo, que ainda terá votações em segundo turno, antes da metade do ano.Nesta quinta-feira (9), o comitê que analisa a PEC do tombamento se reuniu pela primeira vez e elegeu Ana Paula Siqueira (Rede) como presidente. Ela, então, designou Beatriz Cerqueira (PT) para ser a relatora do tema. A petista prometeu levar seu parecer favorável ao tombamento já na segunda. A Mesa Diretora da Assembleia convocou reunião extraordinária de plenário para a terça a fim de analisar projetos. Interlocutores ouvidos peloacreditam que o turno inicial do tombamento pode ser incluído na leva de votações.O tombamento é a esperança de deputados para impedir a mineração no cartão-postal de Belo Horizonte. No fim de abril, o Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) deu aval a um projeto exploratório apresentado pela Taquaril Mineração S.A (Tamisa) . O empreendimento é criticado por ambientalistas, por representantes do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e pela Prefeitura de Belo Horizonte. Há, por exemplo, temor por riscos ao ar e à água que chegam à capital Segundo Ana Paula Siqueira, a ideia é concluir o processo de análise da PEC "o quanto antes". "Chamei a reunião na segunda para que possamos, de forma breve, apreciar o relatório que vai ser apreciado e votarmos na comissão – para entregar, em condições de votação no plenário, ainda no decorrer da semana", disse.Além de Ana Paula e Beatriz Cerqueira, outros dois integrantes da comissão – Osvaldo Lopes (PSD) e Mauro Tramonte (Republicanos) – sinalizaram que vão votar pelo tombamento. Portanto, mesmo que Gustavo Santana (PL), o quinto componente, seja contrário à medida, o plenário da Assembleia receberá texto recomendando a conservação da área.Os deputados vão se reunir às 10h da próxima segunda-feira para analisar o relatório de Beatriz Cerqueira e viabilizar o 1° turno em plenário. Desde o ano passado, o tombamento da formação rochosa está parado no Conselho Estadual de Patrimônio Cultural de Minas Gerais (Conep-MG), ligado ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG)."A nossa preocupação é que a mineração acelere na Serra do Curral em detrimento da preservação. Vamos cumprir a função da proteção para fins de conservação, colocando o tombamento na Constituição", explicou a petista.Há dois dias, a presidente do Iepha-MG, Marília Palhares Machado, acenou com a possibilidade de o órgão concluir o tombamento estadual em agosto Para concretizar o plano de oficializar o tombamento da Serra do Curral antes do recesso parlamentar de julho, os deputados terão de agilizar as votações em dois turnos no plenário. Isso porque, a partir do dia 24 deste mês, a pauta de análises deve ser "travada" pelo Regime de Recuperação Fiscal (RRF), pacote que a equipe de Romeu Zema (Novo) tenta emplacar para renegociar a dívida de R$ 152 bilhões que Minas Gerais contraiu junto à União Desde 10 de maio, o Regime de Recuperação Fiscal tramita em regime de urgência . Nesse modelo, os deputados têm 45 dias para analisar um projeto. Quando isso não ocorre, o texto passa a impedir qualquer outra votação em plenário. A tendência é que seja o caso desta vez, porque parte considerável dos parlamentares teme que, a reboque do ajuste econômico de Zema, ocorram prejuízos aos servidores e a políticas públicas.Em meio à trava que deve ser imposta pela Recuperação Fiscal, os deputados favoráveis ao tombamento da Serra do Curral buscam agilizar as etapas. "Se existe uma PEC, é nossa obrigação fazer a votação e deixar que todos possam apreciar", pediu Mauro Tramonte."Para além de discutirmos as questões que perpassam pela defesa do meio ambiente e das águas – e da proteção contra a mineração predatória – estamos, principalmente, discutindo a identidade dos mineiros e dos belo-horizontinos", corroborou Ana Paula Siqueira.O risco à "identidade" é receio, também, da Prefeitura de BH. Há três semanas, a Procuradoria do Município apresentou à Justiça dossiê com elementos indicando a possibilidade de queda do Pico Belo Horizonte, símbolo que figura na bandeira da cidade, em caso de avanço da mineração.O presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus (PSD), tem dado mostras de que pretende pautar rapidamente a PEC do tombamento . "A esperança é de a gente conseguir levar adiante um provável tombamento da Serra – ou a exigência de que o governo do Estado o faça (via Conep). A Assembleia não pode tombar. A Assembleia não é o órgão técnico para tombar e não tem capacidade técnica para isso. O que nós podemos fazer é, assim como feito em outras áreas, determinar que seja feito o tombamento. Parece que é esse o caminho", afirmou, ontem, aoA Serra já é tombada no âmbito nacional e, também, pelo patrimônio de Belo Horizonte. Falta apenas o reconhecimento estadual.Paralelamente ao caso da Tamisa, há imbróglio envolvendo outra mineradora, a Gute Sicht, que, segundo a Prefeitura de BH, faz a exploração nas montanhas com apenas um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) assinado junto ao governo estadual – sem dispor, portanto, de licenciamento. A PBH tentou interditar o local, mas a companhia já soma quase R$ 600 mil em multas por seguir atuando "Nossa proposta é muito concreta: impedir que o avanço da mineração, autorizado recentemente, não aconteça. Se acontecer o avanço da mineração, de pouco valerá qualquer tentativa de preservação", reforçou Beatriz Cerqueira.