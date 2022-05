Ipespe: Lula lidera com 44% e Bolsonaro cresce para 32%; Ciro tem 8%

Pesquisa XP/Ipespe aponta Lula com 44%, Bolsonaro com 32% e Ciro com 8% (foto: AFP)

Pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta sexta-feira (13/5) aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mantém na frente com 44% das intenções de voto, seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro (PL), com 32%, e Ciro Gomes (PDT) com 8%. Os valores são da pesquisa estimulada, na qual os participantes são apresentados a uma lista de candidatos.





Saiba mais: Alexandre Kalil cresce e acirra disputa com Romeu Zema pelo governo de MG O ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) figura no quarto lugar, com 3% das intenções; seguido de André Janones (Avante), com 2%; e Simone Tebet (MDB), com 1%. Felipe D'Ávila (Novo), Luciano Bivar (União Brasil), Vera Lucia (PSTU) e Eymael (Democracia Cristã) não pontuaram.









Leia também: Bolsonaro volta a comparar negros com animais de corte; há quem ache graça Os valores apontam estabilidade em relação às pesquisas XP/Ipespe anteriores. Em relação ao levantamento divulgado em 6 de maio, Lula se mantém com as mesmas intenções de voto, enquanto Bolsonaro subiu de 31% para 32% - dentro da margem de erro. Ciro também se mantém estável nos 8%.





A pesquisa aponta ainda vitória de Lula no segundo turno com 54% dos votos, em um cenário contra Jair Bolsonaro, que teria 35% dos votos. Ciro Gomes também derrotaria Bolsonaro no segundo turno, de acordo com o estudo, com 43% contra 40% de Bolsonaro.



Foram realizadas entrevistas por telefone entre os dias 9 e 11 de maio, com 1.000 participantes de todo o país. A margem de erro máxima estimada é de 3,2 pontos percentuais.