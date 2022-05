Após fala controversa, Corrêa reafirma alinhamento com Ciro Gomes e PDT

Pré-candidato reiterou proximidade histórica com Lula (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press.) Estado de Minas que em “nenhuma hipótese haverá alinhamento de campanha” com a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Sila (PT) e que “suas posições são muito concretas em relação à defesa da candidatura de Ciro Gomes (PDT)”. Depois de dizer que “ a vitória do Ciro é ter Lula no governo do Brasil ”, o pré-candidato ao Governo de Minas Gerais, Miguel Corrêa (PDT), afirmou à reportagem doque em “nenhuma hipótese haverá alinhamento de campanha” com a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Sila (PT) e que “suas posições são muito concretas em relação à defesa da candidatura de Ciro Gomes (PDT)”.

Procurado pelo EM, Corrêa disse, porém, que o fato de ele estar alinhado na campanha do colega de partido não fará com que ele apague sua história de proximidade ao petista. "Isso não impedirá, também, de deixar claro o respeito que tenho ao presidente Lula". Ele complementou que não faz parte de grupos que gostam "de apagar a sua vida registrada".





"Eu posso afirmar que, daqueles que gostam muito do Lula, eu tenho um carinho e proximidade tanto com Lula quanto com Ciro, que a vitória do Ciro é ter Lula no governo do Brasil. Da mesma forma quando o Lula ganhou as eleições, o Ciro esteve à frente de ministérios e eu tenho certeza que estará novamente se for o caso do Lula vencer".



O posicionamento é oposto às críticas reservadas por Ciro ao ex-presidente Lula. Questionado sobre uma possível repercussão dentro do partido ou se foi procurado pelo pedetista que vai disputar a presidência, Corrêa não deixou claro se houve conversa direta sobre o assunto.



Ele contou apenas que discutiu quais as estratégias de campanha Federal e Estadual para os respectivos cargos do Executivo, brasileiro e mineiro. O pré-candidato em Minas salientou que não vai buscar enfrentamento pelo caminho de acusações políticas e descrédito de campanhas.



“Tenho maturidade e bagagem política para ser responsável pelas coisas que abordo, sejam elas opiniões ou ações, e da mesma forma respeitarei as opiniões divergentes. Apresentei ao Ciro quais são minhas contribuições para a campanha nacional”, finalizou Corrêa.