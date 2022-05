50% dos eleitores desaprovam gestão de Bolsonaro na pandemia, diz pesquisa

Metade dos brasileiros desaprovam atuação de Bolsonaro na pandemia de COVID-19 (foto: AFP) Pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira (6/5) apontou que 56% do público consultado, acima dos 16 anos, já não estão mais com medo do coronavírus após dois anos de pandemia. Durante este período, 50% avaliaram como ruim ou péssima a atuação do presidente Jair Bolsonaro (PL) para enfrentar a COVID-19.









O levantamento mostrou ainda que 50% avaliaram como péssima ou ruim a atuação do presidente Bolsonaro na pandemia. Outros 30% responderam que a gestão foi ótima e boa, 17% regular e 3% não responderam.





A pesquisa foi realizada entre os dias 2 a 4 de maio de 2022 e contou com 1.000 entrevistados de 16 anos e mais de todas as regiões do país. Já a margem de erro é estimada em 3.2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%.