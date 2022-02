Onyx: 'Bolsonaro cuidou com equilíbrio da economia durante a pandemia'

Lorenzoni comemorou fato de o Brasil ter gerado 2,7 milhões de empregos em 2021 (foto: AFP / EVARISTO SA)

O ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni, fez um pronunciamento em cadeia nacional na noite desta quarta-feira (/29), defendendo as ações do governo Bolsonaro na geração de empregos e renda nos últimos anos. Para ele, o presidente cuidou com equilíbrio da economia durante a pandemia.

Uma das ações listadas por Lorenzoni foi o fato de o Brasil ter gerado 2,7 milhões de empregos em 2021 e relacionou a isso a gestão adotada pelo governo como a Lei de Liberdade Econômica, aprovada em 2019; o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, que permitiu preservar 11 milhões de empregos na pandemia; o Pronampe, linha de crédito para micro e pequenas empresas; e o auxílio emergencial.

Onyx Lorenzoni enfatizou as decisões tomadas pelo presidente na pandemia. "É a comprovação de que a decisão tomada pelo presidente da República em tratar com equilíbrio um dos piores momentos da história do mundo foi acertada. Cuidar da saúde dos brasileiros, e não faltaram recursos para isso, bem como cuidar dos empregos e da vida das pessoas, em especial aqueles que trabalham de dia para comer à noite", afirmou.

O ministro também citou a Medida Provisória 1099, que cria o Serviço Civil Voluntário. Ele garantiu que a MP vai tirar parte dos mais de 40 milhões de pessoas na informalidade. Lorenzoni também chamou a atenção dos aposentados e pensionistas ao afirmar que o governo vai facilitar a vida deles com a portaria que mudou as regras da prova de vida, que era presencial e a partir de agora passa a basear-se no cruzamento de outras bases de dados do governo.