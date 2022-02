Bolsonaro pede: 'tenhamos mais juízo, precisamos continuar trabalhando'

Para o presidente da República, o tema deve ser tratado com seriedade e responsabilidade (foto: Sergio Lima / AFP) O presidente Jair Bolsonaro (PL) repudiou o nazismo na noite desta quarta-feira (9/2) e pediu que “tenhamos todos mais juízo e responsabilidade. “Precisamos continuar trabalhando pelo futuro de nossa nação”. A afirmação foi publicada junto com outras postagens no Twitter.

Na última terça-feira (08/02), o comentarista político Adrilles Jorge fez um gesto nazista na bancada do programa Opinião, da "Jovem Pan". A saudação ‘Sieg Heil’, que significa ‘viva a vitória’ em alemão, era usada pelos apoiadores do regime de Hitler. Após a polêmica, Adrilles foi demitido da emissora.

Para o presidente da República, o tema deve ser tratado com seriedade e responsabilidade. "O fato de uma ideologia repugnante como a nazista ter destruído milhões de vidas exige que tenhamos extrema responsabilidade e seriedade na hora de tratar do tema, não deixando espaço para a calúnia, a difamação e a sua banalização. Não se combate uma injustiça com injustiças", ressaltou.

Jair Bolsonaro lamentou aqueles que banalizam os acontecimentos passados e demonstrou apoio aos judeus. Ele também afirmou que intensificou as relações bilaterais com Israel e deu apoio a iniciativas como a Aliança Internacional de Memória do Holocausto.