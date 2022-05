Pesquisa Ipespe: 62% dos eleitores desaprovam o governo Bolsonaro

52% dos eleitores avaliaram o governo Bolsonaro como péssimo/ruim (foto: Clauber Cleber Caetano/PR) O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) tem desagradado 52% dos eleitores brasileiros, que avaliaram como ruim ou péssimo a atual gestão, como mostra a pesquisa Ipespe de maio, divulgada nesta sexta-feira (6/5). O percentual é ainda maior (62%) daqueles que desaprovam a atual gestão.





Pesquisa Ipespe/XP sobre avaliação do governo Bolsonaro, divulgada nesta sexta-feira (6/5) (foto: Divulgação Ipespe/XP)





A pesquisa ainda mostrou que a percepção do governo pelos eleitores também pode ter relação com as notícias que saíram recentemente sobre o governo federal e o presidente, na mídia. 50% observaram que foram mais desfavoráveis, 26% nem favoráveis ou desfavoráveis e 14% mais favoráveis. 10% não sabem ou não responderam.





Economia

O levantamento também apontou a percepção dos eleitores sobre a economia brasileira. 63% avaliaram que está no caminho errado, 32% responderam que está no caminho certo e 5% não sabem ou não responderam.





A chance de se manter no emprego nos próximos seis meses é muito grande para 65% dos participantes da pesquisa, 29% muito pequena e 2% responderam que ninguém na família está trabalhando. Outros 5% não sabem ou não responderam.





Já sobre a expectativa de endividamento nos próximos seis meses, 30% responderam que vai ficar como está, 27% disseram que vai aumentar muito e também 27% que vai diminuir. 13% apontaram que não têm dívida e 2% não responderam.





A percepção da inflação e dos preços dos produtos para 73% dos entrevistados é de que aumentaram muito nos últimos meses. 22% responderam que só aumentou, 2% disseram que ficou igual e 1% não sabe ou não respondeu.

Para os próximos meses, 42% acreditam que vai aumentar e 20% avaliam que deve aumentar muito. 21% responderam que deve ficar igual, 12% acreditam que vai diminuir e 1% que deve diminuir muito. 1% não soube responder.

A pesquisa foi realizada entre os dias 2 a 4 de maio de 2022 e contou com 1.000 entrevistados de 16 anos e mais de todas as regiões do país. Já a margem de erro é estimada em 3.2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%.