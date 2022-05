Bolsonaro diz que lucro da Petrobras é 'um estupro'

Na noite desta quinta, a Petrobras divulgou o lucro líquido da estatal no primeiro trimestre deste ano: R$ 44,561 bilhões. O valor é 3.718% maior do que o registrado no mesmo periodo do ano passado.

"O Brasil, se tiver mais um aumento (no preços dos combustíveis), pode quebrar o Brasil. E o pessoal da Petrobras não entende, ou não quer entender. A gente sabe que têm leis. Mas a gente apela para a Petrobras que não aumente os preços".

"Sei que tem acionistas. Mas quem são os acionistas? Fundos de pensões dos Estados Unidos. Nós estamos bancando pensões gordas nos Estados Unidos.

Petrobras, estamos em guerra. Petrobras, não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Vocês não podem mais aumentar mais os preços dos combustíveis".

“O momento é de guerra. A gente apela para a Petrobras. Não reajuste os preços dos combustíveis. Vocês estão tendo um lucro absurdo. Se continuar tendo lucro dessa forma, e aumentando o preço dos combustíveis, vai quebrar o Brasil”, disse.

Bolsonaro ainda comentou sobre os salários do presidente da Petrobras e diretores.

“O presidente da Petrobras, não quero criticá-lo, acabou de entrar, mas ele ganha por mês R$ 210 mil. Cada um dos diretores ganha R$ 110 mil. E, quando acaba o ano, se a Petrobras for lucrativa, como está sendo, eles ganham mais seis, sete ou oito salários de bonificação. Essas pessoas não estão preocupadas com o preço do combustível. Não quero criticá-los, mas com esse salário vocês têm obrigação de buscar alternativa”.

Ao final da transmissão, o presidente retomou o assunto citando o ministro de Energia e o dirigente da estatal.

"Ô ministro Bento Albuquerque. Senhor José Mauro, diretor da Petrobras: vocês não podem aumentar o preço do diesel. Eu não estou apelando, eu estou fazendo uma constatação levando em conta o lucro abusivo que vocês tem. É um apelo agora: Petrobras não quebre o Brasil. Não aumente o preço do petróleo. Eu não posso intervir, vocês tem lucro, tem gordura. E tem um papel social da Petrobras definido na Constituição".

"Estamos em guerra. Petrobras, não aumente o preço do diesel. Senhores governadores juntamente com a Confaz, cumpram o votado e sancionado há 3 meses. Diminuam o valor do ICMS do diesel. É um apelo que faço em nome do Brasil, para que o Brasil não quebre e não entre em um caminho semelhante ao que infelizmente aconteceu no governo Temer. Não tem culpa o governo Temer naquela crise dos caminhoneiros. E nós sabemos como começa e como termina: uma situação incontrolável", concluiu.