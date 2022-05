Pesquisa Ipespe: Lula segue na liderança com 44%, Bolsonaro 31% e Ciro 8%

Lula segue na liderança com 44% e Bolsonaro 31% (foto: Ricardo Stuckert/ Alan Santos/PR) A pesquisa Ipespe de maio, divulgada nesta sexta-feira (6/5), aponta que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança das intenções de voto para as eleições presidenciais deste ano, com 44%, seguido por Jair Bolsonaro (PL) com 31%. O levantamento revelou ainda que o petista venceria nas urnas em todos os prováveis cenários do segundo turno.









Lula variou um ponto percentual desde a última pesquisa, em que apareceu com 45% das intenções de voto. Já Bolsonaro segue com o mesmo percentual desde a pesquisa de abril. Antes, ele vinha subindo nas intenções de voto desde dezembro, quando tinha 24%.





Segundo turno

Em um cenário onde Lula e Bolsonaro se enfrentam no segundo turno, o petista aparece com 54% das intenções de voto, enquanto o atual presidente tem 34%. Votos brancos, nulos e de pessoas que não votariam em nenhum candidato ou não responderam somam 12%.





Caso o segundo turno fosse disputado por Lula e Ciro Gomes, o ex-presidente também seguiria na frente, com 52%, enquanto o ex-governador do Ceará teria 25%. Empatado na margem de erro com os votos brancos e nulos, com 23%.





O cenário também foi avaliado entre Lula e Doria, que seria de 55% das intenções de voto no petista e 19% no peessedebista. Votos brancos e nulos, seriam 26%.





Caso Lula seja descartado do segundo turno, Ciro venceria Bolsonaro com 45% e 38%, respectivamente. Votos brancos e nulos somam 17%.





O cenário de um segundo turno entre Bolsonaro e Doria estaria em um empate técnico, dentro da margem de erro da pesquisa. O presidente apresenta 39% das intenções de voto, enquanto o governador de São Paulo teria 37%.