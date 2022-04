'Nos próximos dias, passaremos de pandemia para endemia', diz Bolsonaro

"E digo a vocês, não errei nada sobre a pandemia, mas tudo bem", disse o presidente Bolsonaro nesta quinta-feira (7) (foto: EVARISTO SA/AFP)

Sem citar datas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a dizer nesta quinta-feira (7/4) que "nos próximos dias", o Brasil mudará a classificação de pandemia para endemia. A declaração ocorreu durante a cerimônia de lançamento do "BB Antecipa Frete" e "BB CPR Preservação", que contou com a presença, entre outras, do presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro. O evento ocorreu na sede da estatal, onde Bolsonaro disse aos presentes que usavam máscara, que não eram mais obrigados a usar o equipamento.