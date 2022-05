'Não tem dinheiro': Mourão pede paciência sobre reajuste de servidores

Mourão pede paciência sobre reajuste a servidores (foto: AFP / EVARISTO SA)









“Não tem dinheiro, né? É uma realidade. Nós, que somos funcionários públicos, temos de entender que o aumento salarial só pode ocorrer se tiver aumento da nossa arrecadação consistente com o aumento do PIB”, apontou a jornalistas na chegada ao Palácio do Planalto.





O general alegou que a pandemia trouxe dificuldades ao país, assim como ao resto do mundo, mas ressaltou que os servidores federais ao menos não perderam o emprego.





“Nós estamos saindo de dois anos difíceis, com uma pandemia e com problemas sérios no mundo, como um todo, reflexos do conflito lá no leste europeu. Então, as pessoas têm de entender. Nós, funcionários públicos, não perdemos o emprego. Muita gente perdeu o emprego. Então, não está bom o salário? Não está, mas vamos esperar a oportunidade para que isso possa ser equalizado.”









Policiais

Mourão ainda comentou a decisão do presidente Jair Bolsonaro (PL) de recuo da promessa de aumento específico a policiais.





“O presidente tomou uma ideia inicial que ele recuou, né? Então, hoje, qual é a decisão que ainda não está efetivamente oficializada? Vamos colocar, seria um aumento linear para todo mundo de 5%. Ah, é o necessário? Não, não é o necessário, mas é o possível”, acrescentou.