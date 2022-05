Bolsonaristas se revoltam com Lula na capa da Time: 'Perdeu credibilidade'

Filhos de Bolsonaro se irritaram com a capa da revista Time, que estampava o ex-presidente Lula (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados Revista Time/Reprodução Jefferson Rudy/Agência Senado)







O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles foi um dos primeiros a reagir à capa. “Quem liga para essa porcaria da revista Time?!”, escreveu.









O ex-secretário de Fomento e Incentivo à Cultura e pré-candidato à Câmara André Porciuncula (PL) fez uma thread no Twitter sobre o assunto. No texto, ele diz que a escolha da revista no mesmo momento que celebridades de Hollywood se manifestaram a favor do voto facultativo não é coincidência.

Se engana quem acha que essa eleição terá repercussão apenas no âmbito nacional. Não é exagero dizer que o resultado decidirá o futuro do ocidente livre. Estamos no limiar entre a liberdade que representa o Presidente Bolsonaro e a escravidão imposta pelo ex-presidiário. %u2014 André Porciuncula (@andreporci) May 4, 2022







O empresário bolsonarista Paulo Figueiredo Filho postou, também no Twitter, que "nos últimos 5 anos, a circulação caiu mais de 50% e a revista não está nem entre as 25 mais lidas dos EUA".





Família Bolsonaro





Quem também se irritou com a publicação foram os filhos do presidente Bolsonaro. O mais velho, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), publicou uma série de memes sobre o assunto. Em um deles, Lula aparece na capa da revista, mas através das grades.





Em seguida, Flávio sugeriu mudar a manchete da publicação. “A capa da Time deveria ser assim: ‘Inflação chega a 55,1% na Argentina e quase metade da população passa fome’”. Embaixo, o filho do presidente publicou uma foto de Lula ao lado de Cristina Kirchner e do presidente argentino Alberto Fernández.





O senador também postou um meme que comparava imagens de Lula no passado e no presente. Nas fotos, Lula aparece de vermelho e, em seguida, esconde as cores do Partido dos Trabalhadores (PT). “Por que o Lula quer esconder o PT?”, perguntou.





Por que o Lula quer esconder o PT? pic.twitter.com/3nUn50QRbb %u2014 Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) May 4, 2022









No texto, o assessor de Bolsonaro fala que a revista está "se intrometendo" na política brasileira. Em seguida, ele cita diversas empresas, pessoas e ações internacionais que apoiam o ex-presidente Lula, segundo ele. O filho “02” de Bolsonaro e vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) republicou uma thread de Felipe G Martins, chefe da assessoria internacional da Presidência da República e acusado de fazer sinais nazistas, sobre a revista.No texto, o assessor de Bolsonaro fala que a revista está "se intrometendo" na política brasileira. Em seguida, ele cita diversas empresas, pessoas e ações internacionais que apoiam o ex-presidente Lula, segundo ele.





Confira:





2. Uma dessas pessoas é George Soros, que através da Open Society (rede de fundações e organizações globalistas) criou mais um instrumento para interferir no Brasil, desestabilizar nossa sociedade e promover grupos e indivíduos vinculados à esquerda a posições de destaque. pic.twitter.com/P3nteaNQpO %u2014 Filipe G. Martins (@filgmartin) May 4, 2022







“Diante disso, cabe a cada brasileiro que se importa com o destino do Brasil, e que não deseja ver nosso país perder ainda mais sua autonomia, se dar conta do que está por trás dessa campanha internacional de difamação ao governo Bolsonaro, denunciá-la e respondê-la à altura”, escreveu Felipe.





Filhos do presidente saíram em defesa de Jair Bolsonaro (foto: Redes Sociais/Reprodução)





Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho “03” de Bolsonaro e deputado federal, usou as redes para defender a liberdade de expressão. Para ele, “se houver liberdade de expressão” é possível para bolsonaristas defenderem suas ideias e os opositores se “afundarem sozinhos”.



“Entende o desespero deles em querer regulamentar a imprensa/internet?”, questionou.





Em seguida, o deputado criticou a escolha da Time. “Como fazer a sua revista perder a credibilidade: retrate o maior bandido de um país como a sua esperança”, escreveu.





“Revista Time falando que Lula voltou de um exílio político. Ué, a prisão por crimes de corrupção mudou de nome?”, perguntou.





Revista Time



Além de ser capa da edição desta quarta, Lula concedeu uma entrevista exclusiva ao veículo e afirmou nunca ter desistido da política.A publicação – uma das mais prestigiadas do mundo – faz referência à disputa eleitoral e a busca de Lula para assumir novamente o governo do país.



Confira a capa