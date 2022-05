'Meu presidente' X 'Mentiroso': Lula na capa da Time divide opiniões

Na rede social Twitter, internautas opinaram, criticaram e fizeram memes com a publicação da revista Time (foto: Reprodução/ Twitter)

A capa da revista norte-americana Time foi o principal assunto da manhã desta quarta-feira (4). O ex-presidente Lula (PT) estampou a publicação com a manchete "presidente mais popular do Brasil".A frase “Lula na capa da Time” ficou entre os tópicos mais comentados do Twitter, com mais de 10 mil postagens. Mas, as opiniões sobre a revista não foram unânimes.



De um lado, algumas pessoas elogiaram as falas do ex-presidente, enalteceram a capa e decretaram campanha para o petista nas Eleições Presidenciais.





Seja lá qual for a análise, uma coisa acontece: Lula é capa da TIME na mesma semana em que o Brasil, por culpa da destruição diplomática de Bolsonaro, ficou (novamente) de fora da lista de convidados para cúpula do G7, onde só as maiores economias do mundo se encontram. %u2014 lucas berti (@lucasberti) May 4, 2022

Lula, o melhor presidente que o Brasil já teve e que muito em breve será colocado de volta na presidência para reconstruir o Brasil.

LULA NA CAPA DA TIME https://t.co/yl0xw8s8T9 %u2014 Ruthinha %uD83D%uDEA9 (@Ruthinh89447783) May 4, 2022

O Lula tá na capa da Time!

E os bolsonaristas no Le Monde.



Maravilhosa a arte de @crisvector

Vocês conseguem identificar todas essas referências?%uD83E%uDD2F pic.twitter.com/PX1X5LzaUJ %u2014 Chelly. Vai da PT %uD83D%uDEA9%uD83D%uDCDA%uD83E%uDDDC%u200D%u2640%uFE0F%uD83E%uDDEC (@MichelliRtava) May 4, 2022

O Melhor Presidente da História do Brasil é capa da Revista Time. Lula volta vitorioso ao cenário político nacional e internacional e deixa a certeza de que o Brasil sairá do isolamento mundial e o povo brasileiro voltará a sorrir. #LulaNaTime pic.twitter.com/OJ51v5Nj6h %u2014 Projeto Fines %uD83D%uDC89 (@FinesProjeto) May 4, 2022

O Senador Humberto Costa (PT-PE) comparou a capa de Lula com a falsa capa do presidente Jair Bolsonaro (PL): "quem é de verdade, sabe quem é de mentira".

Como diz aquele ditado: quem é de verdade sabe quem é de mentira%uD83D%uDE02. Como é bom estar do lado certo da história! LULA NA CAPA DA TIME pic.twitter.com/qaXLCP7LUt %u2014 Humberto Costa (@senadorhumberto) May 4, 2022

Já outros compararam a publicação com a edição de líderes autoritários, como Hitler, chamaram Lula de “mentiroso” e criticaram a Time.





Lula saiu na TIME. pic.twitter.com/bX2SwYqDdS %u2014 Ricardo Bolsonaro 2%uFE0F%u20E32%uFE0F%u20E3%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@ricardobolsobr) May 4, 2022

A capa da TIME tá retratando o Lula como uma esperança para o Brasil. Tá de brincadeira comigo... %u2014 Kim D. Paim (@kimpaim) May 4, 2022

A Time carrega duas mentiras:

1. Vender Lula como um líder popular para os gringos. Não é, não consegue sair às ruas.

2. Vender aqui um líder internacionalmente admirado.

Não é. É um capataz da ONU para a pauta globalista cuja função é por o ESG e entregar nossas reservas. %u2014 Arthur P. Machado (@arthurmachadobr) May 4, 2022

Tem vários atores hollywoodianos insistindo que jovens tirem título de eleitor pra votar no Lula e agora vem a Time puxando o saco dele.

Tá no mínimo estranho isso, quem tá promovendo essa propaganda gringa pro molusco? pic.twitter.com/zUVwlwCXrr %u2014 ademir_corno (@brainletbr) May 4, 2022

O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, está do lado que não gostou da capa e afirmou que a Time perdeu a credibilidade.

Como fazer a sua revista perder a credibilidade: retrate o maior bandido de um país como a sua esperança.@TIME pic.twitter.com/sOZMVQQOVb %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) May 4, 2022

Como o Brasil sem memes não é Brasil, várias “piadas” debochando do presidente Bolsonaro circulam nas redes sociais.



No Twitter, os brasileiros erraram a grafia do nome da revista e comentaram sobre a publicação da "times". O nome do veículo é Times, que significa Tempo em potuguês, e é um dos maiores e mais prestigiados meios de comunicação do mundo.

Nos assuntos mais comentados, a palvra "Times" referne à menção errada dos brasileiros apareceu com mais de 589 mil publicações. Até o Luciano Havan errou a grafia ao criticar a revista.