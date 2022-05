Paraná Pesquisas: Lula lidera disputa, mas diferença para Bolsonaro cai

Lula sairia vitorioso contra Bolsonaro em todos os cenários (foto: Alan Santos/PR e Evaristo Sá/AFP)

O mais recente levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança na corrida presidencial, em todos os cenários, numa disputa com Jair Bolsonaro (PL). O petista mantém a dianteira no levantamento, com 40% das intenções de voto, contra 35,2% do atual chefe do Executivo, que concorre à reeleição.





Apesar disso, a diferença entre os candidatos reduziu 2,5 pontos percentuais se comparado à última edição, divulgada em abril – quando Lula tinha os mesmos 40% e Bolsonaro 32,7% do eleitorado.





Ciro Gomes (PDT) vem em terceiro na disputa, com 7,4% das intenções de voto, enquanto João Doria (PSDB) aparece com 3,2%. O mineiro André Janones (Avante) tem 2,4% e Simone Tebet (MDB), 0,7%. Brancos e nulos somaram 7,2% e não souberam ou não responderam, 3,5%.









A pesquisa foi feita entre 28 de abril e 3 de maio. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Num cenário sem a presença de Ciro Gomes, Lula venceria Bolsonaro por 42,6% dos votos contra 35,7%. João Doria aparece na terceira posição com 4,9% e André Janones na quarta, com 2,5%. Brancos e nulos somariam 8,6% e não souberam ou não responderam, 4,2%.

Segundo turno

O Paraná Pesquisas também simulou um segundo turno entre Bolsonaro e Lula. O petista venceria a disputa com 46,4% contra 38,7% do atual presidente. Brancos e nulos somaram 10,2% e não souberam ou não responderam tiveram 4,8% das escolhas.





A diferença entre eles também caiu 2,1 pontos percentuais em relação ao levantamento do mês passado – o petista tinha 47,1% das intenções e o atual presidente contava com 38,5% do eleitorado.





Lula também seria vitorioso num cenário com Ciro Gomes como adversário no segundo turno. O candidato do PT teve 44,7% das intenções, contra 22,8% de Ciro. Além disso, os brancos e nulos seriam 26,6% e não souberam ou não responderam, 5,9%.





Na disputa entre Bolsonaro e Ciro Gomes no segundo turno, o atual presidente levaria a vantagem, com 40,4% dos votos contra 39,3%





O trabalho de levantamento dos dados foi feito através de entrevistas pessoais, face a face, com eleitores com 16 anos ou mais, em 26 Estados e Distrito Federal e em 166 municípios brasileiros.





O Paraná Pesquisas encontra-se registrado no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3.122/22. De acordo com a Resolução-TSE nº. 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº BR-09280/2022.