Conselho de ética abre processo contra Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro (foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados)





Na época, o filho 03 do presidente escreveu em seu Twitter que “ainda estava com pena da cobra”, referindo-se ao relato feito pela jornalista, que contou ter sido trancada numa sala escura com uma jiboia, após sessões de chutes e coices.





As representações contra Eduardo foram apresentadas pelos partidos PCdoB, Rede, PSol e PT. As siglas pedem a cassação do mandato do parlamentar.