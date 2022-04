Lula terá reunião para definir Alckmin como vice: 'Somos dois democratas'

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou, nesta terça-feira (5/4), que vai participar de uma reunião com PSB na próxima sexta-feira (8/4) para definir a participação do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) na chapa das eleições presidenciais deste ano.

“Eu acho que eu e o Alckmin podemos estar juntos na chapa. Eu vou ter uma reunião na sexta-feira em que o PSB vai propor o Alckmin de vice e isso nós vamos levar para discutir no PT. E você pode ficar certo de que, se nós estivermos juntos, nós vamos reconstruir o Brasil, porque nós somos dois democratas, gostamos da democracia, exercemos a democracia e temos como prova o exercício dos nossos mandatos”, disse Lula.

Em outro momento da entrevista, Lula também comentou sobre a sua antiga rivalidade com o ex-governador. “"Eu fui adversário do Alckmin. Eu não fui inimigo do Alckmin. Feliz era o Brasil no tempo em que a polarização era entre dois partidos democráticos: PT e PSDB. Feliz era o país que tinha disputa entre Lula e (o ex-presidente) Fernando Henrique Cardoso, entre Lula e (José) Serra (ex-governador de São Paulo), entre Dilma (Rousseff, ex-presidente) e Serra, entre Dilma e Alckmin. Feliz era o país, porque você tinha um debate civilizado", afirmou.