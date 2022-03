Saúde, Fazenda, Obras e Comunicação: conheça os novos secretários de BH

Leonardo Colombini, novo secretário de Fazenda (substitui Fleury Teixeira, novo secretário de Política Urbana), atuou como secretário de Fazenda de Minas Gerais, entre 2010 e 2014, e do Distrito Federal, em 2015, quando passou a ser consultor no Banco de Brasília (BRB). Colombini, que já atuou como assessor especial do ministro-chefe da Presidência da República, também esteve no Governo de Minas entre 2003 e 2014, com outras funções.





Na Secretaria de Obras e Infraestrutura, Leandro César Pereira assume no lugar de Josué Valadão, novo secretário de Governo. Leandro, formado em Direito pela UFMG, tem carreira voltada ao serviço público, com carreira no Governo de Minas voltada ao planejamento e gestão.





Já em Assuntos Institucionais e Comunicação Social, Luiz Henrique Michalik assume o posto de Adriana Branco, nova secretária de Esportes. Michalik tem carreira como assessor de imprensa e trabalhou, por anos, como diretor de Relações Institucionais e Comunicação na Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).





Os novos secretários já estreiam nesta quarta, com a nomeação de cada um deles no Diário Oficial do Município (DOM). Eles se juntam a outros nomes que já estavam na Prefeitura de BH com Alexandre Kalil (PSD), que renunciou e deu lugar ao então vice-prefeito Fuad para ser pré-candidato ao Governo de Minas nas eleições gerais de 2022, em outubro.

Veja, abaixo, os secretários da Prefeitura de BH

Educação: Ângela Dalben





Saúde: Cláudia Navarro





Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania: Maíra Colares





Planejamento, Orçamento e Gestão: André Reis





Fazenda: Leonardo Colombini





Obras e Infraestrutura: Leandro César Pereira





Política Urbana: Fleury Teixeira





Cultura: Fabíola Moulin





Desenvolvimento Econômico: Cláudio Beato





Assuntos Institucionais e Comunicação Social: Luiz Henrique Michalik





Governo: Josué Valadão





Controladoria-Geral do Município: Leonardo Ferraz





Esportes: Adriana Branco





Segurança e Prevenção: Genilson Zeferino





Meio Ambiente: Mário Werneck





Procuradoria-Geral do Município: Izabela Boaventura (interina)