'Sei que não sou tão inteligente, pedi a Deus coragem', diz Bolsonaro

Presidente participou de uma comemoração aos seu aniversário de 67 anos que foi transmitida ao vivo no Instagram (foto: Reprodução redes sociais)





"Tem uma passagem bíblica que fala que alguém pediu sabedoria. Eu sei que não sou tão inteligente assim. E eu pedi mais do que isso a Deus, eu pedi coragem para poder decidir", disse Bolsonaro.





Saiba mais: No dia do seu aniversário, Bolsonaro trabalhou apenas 2 horas O presidente também disse que pode ser "um pouco grosso de vez em quando" e falar "uns palavrões ali". Mas, concluiu que “está com a verdade” e entende “que todos nós estamos com Deus”.





Durante seu discurso, o presidente brincou com a fala, em entrevista à Jovem Pan, de que seu vice para as eleições de 2022 pode ser mineiro. "Temos aqui Paulo Guedes e Braga Netto", disse.





“Esse é mineiro”, respondeu Guedes apontando para Netto, que nasceu em Belo Horizonte.



Saiba mais: Bolsonaro sinaliza que candidato a vice em sua chapa será mineiro de BH





"Às vezes, Paulo Guedes, quando alguém fala alguma coisa de você, a gente fala: 'Oh, se está ruim com o Paulo Guedes, pior sem ele'. E é o que nós temos, a lealdade entre todos nós aqui para enfrentarmos esses desafios”, elogiou Bolsonaro..





O evento contou com a presença de aliados de Bolsonaro, como o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, e o chefe de gabinete, Célio Faria Jr. Além disso, o ministro da Educação, Milton Ribeiro ,e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, fizeram uma oração em homenagem ao presidente.





"Quem vem da política sabe, se eu fiquei 28 anos na Câmara, com todo o respeito... a gente sabe das pressões, das ingerências de outros poderes, e estamos vivos e em pé hoje apesar dos problemas", concluiu.





A comemoração foi transmitida ao vivo no perfil oficial do filho "02" do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL). O vídeo foi publicado no perfil do senador e conta com mais de 4 mil curtidas e comentários desejando “parabéns”.

Dia do aniversário

Pela manhã, Bolsonaro participou da cerimônia alusiva às medidas de fomento à produção e ao uso sustentável do chamado “gás verde”. O evento ocorreu no Palácio da Alvorada, em Brasília.





Depois, o presidente se reuniu com com Pedro Cesar Sousa, subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República.





Em seguida, o presidente foi liberado dos seus deveres.





Bolsonaro foi homenageado por apoiadores no Alvorada. A tag #ParabénsBolsonaro está nos assuntos mais falados das redes sociais.











O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que sabe que não é “tão inteligente assim” mas pede sabedoria e coragem a Deus. A frase foi dita durante uma comemoração ao seu aniversário no Palácio do Planalto, já que, nesta segunda-feira (21/3), o chefe do executivo completou 67 anos