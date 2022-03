Depois de bloqueio, Bolsonaro ganha mais de 155 mil seguidores no Telegram

O presidente Jair Bolsonaro ganhou 155.286 inscritos em seu canal no Telegram (foto: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ganhou 155.286 inscritos em seu canal no Telegram desde a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de suspender o aplicativo de mensagens. A decisão já foi revogada