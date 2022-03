Moraes suspende decisão que barrava Telegram

Alexandre de Moraes (foto: ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL) O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes revogou, na tarde deste domingo (20/3), a decisão que determinava o bloqueio do aplicativo Telegram em todo o país. O ultimato ao aplicativo ocorreu na última sexta-feira (18/3).









Segundo Moraes, a revogação foi definida porque o Telegram cumpriu as determinações judiciais que estavam pendentes, as mesmas que levaram o ministro a definir a suspensão do mensageiro.





"Diante do exposto, considerado o atendimento integral das decisões proferidas em 17/3/2022 e 19/3/2022, revogo a decisão de completa e integral suspensão do funcionamento do Telegram no Brasil, proferida em 17/3/2022, devendo ser intimado, inclusive por meios digitais – , o Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Wilson Diniz Wellisch, para que adote imediatamente todas as providências necessárias para a revogação da medida, comunicando-se essa Corte, no máximo em 24 horas", escreveu Moraes na nova decisão pela revogação da suspensão do uso do app no país.





Histórico

Ainda no sábado (19/3), o ministro do STF recebeu um comunicação oficial e um pedido de desculpas do fundador do Telegram, Pavel Durov, que também apresentou meios de contatos oficiais e admitiu que a gestão do app foi "negligente" com a justiça brasileira.









A partir daí, Moraes definiu prazo de 24 horas para que a plataforma cumprisse cinco pontos ainda pendentes de decisões judiciais anteriores, entre elas, a apresentação de um representante legal.





Na decisão deste domingo (20), Moraes afirma que o prazo foi atendido. O Telegram foi notificado às 16h44 do sábado (19) e, às 14h45 deste domingo, informou ao STF que tinha concluído as "tarefas" da lista.