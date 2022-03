No dia do seu aniversário, Bolsonaro trabalhou apenas 2 horas

Presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Isac Nóbrega/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) completa, nesta segunda-feira (21/03), 67 anos. De acordo com a sua agenda oficial, que pode ser consultada no site do Planalto, no dia do aniversário, o chefe do Executivo federal trabalhou apenas duas horas.