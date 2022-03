Maioria dos eleitores com 'voto útil' quer impedir reeleição de Bolsonaro

Jair Bolsonaro deve tentar a reeleição no pleito de outubro (foto: Evaristo Sá/AFP) Pesquisa BTG-FSB divulgada nesta segunda-feira (21/03) mostra que Jair Bolsonaro (PL), presidente da República e provável candidato à reeleição, é o mais rejeitado entre os eleitores que usam do chamado "voto útil", que mudam o escolhido no pleito para outro candidato acabar derrotado.









Na mesma pesquisa, em cenário estimulado, Lula (PT) lidera as intenções de voto para presidente nas eleições de 2022, em outubro, com 43%. Bolsonaro aparece logo em sequência, com 29%, seguido de Ciro Gomes (PDT), 9%; Sergio Moro (Podemos), 8%; João Doria (PSDB), Eduardo Leite (PSDB) e André Janones (Avante), 2%; Simone Tebet (MDB), 1%; Felipe d'Ávila (Novo), 0%; nenhum, 3%; branco/nulo, 1%; não sabe ou não respondeu, 1%.





A pesquisa divulgada nesta segunda foi realizada pelo Instituto FSB Pesquisa, via ligação telefônica, nesse domingo (20). Ao todo, o levantamento ouviu dois mil eleitores, com margem de erro de 2% e margem de confiança de 95%. BR-09630/2022 é o registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).