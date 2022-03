Lula e Bolsonaro consolidam favoritismo para o 2º turno, mostra pesquisa

(foto: AFP)

Terceira via

A primeira rodada da pesquisa BTG/FSB aponta a polarização e o favoritismo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa por uma vaga no 2º turno das eleições.No levantamento, realizado entre sexta-feira passada (18/3) e esse domingo (20/3), com resposta espontânea, o ex-presidente (2003/2010) aparece com 43% das intenções de voto, contra 29% do atual presidente.Os demais virtuais sete candidatos - que dependem também das convenções partidárias para homologar suas candidaturas na Justiça eleitoral-, somam, juntos, apenas 24%.As convenções partidárias das eleições de 2022, para a escolha dos candidatos majoritários (presidente, governadores, vices e senadores) e proporcionais (deputados federais e estaduais) poderão acontecer de forma presencial, virtual ou híbrida, entre os dias 20 de julho a 5 de agosto.Vale ressaltar que as convenções das federações deverão ocorrer de maneira unificada, como a de um único partido.Na faixa nomeada de 3ª via, diante da polarização entre Lula e Bolsonaro, quem aparece melhor é Ciro Gomes, com 9%, seguido de Sergio Moro, com 8%.No cenário estimulado, apenas 5% dos eleitores não escolheram nomes.Na disputa de 2º turno, Lula aparece com 54%, contra 35% de Bolsonaro. Nessa simulação, apenas 11% dos eleitores não votariam em um dos dois.O Instituto FSB ouviu 2.000 pessoas, de 17h do dia 18 às 15h do dia 20, e a pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-09630/2022.