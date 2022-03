Tebet: 'Segundo turno com Lula e Bolsonaro mantem polarização até 2026'

Simone Tebet (MDB-MS) (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado) A senadora e pré-candidata à Presidência da República Simone Tebet (MDB) afirmou, nesta segunda-feira (14), que “a polarização raivosa e inconsequente entre a esquerda e a direita” está destruindo a política e a levou a aceitar o convite de seu partido para participar das eleições ao Planalto.





A fala ocorreu na parte da manhã em evento organizado em Campinas (SP) pelo grupo de empresários LIDE, que reúne lideranças de empresas brasileiras e multinacionais com faturamento anual igual ou superior a R$ 200 milhões.





De acordo com a senadora, um segundo turno entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteria o cenário de polarização até o final de 2026. Ela se coloca como alternativa aos dois pré-candidatos, que lideram as pesquisas até o momento, e afirma que seu partido, o MDB, não apoiará nenhum dos lados. “Vamos viver em um limbo, olhando para um lado e para outro, sem conseguir enxergar o que está adiante”.





Em coletiva após o evento, Tebet disse ainda que a desigualdade, a miséria, a fome e o desemprego são os maiores problemas do Brasil, mas que ações no campo social devem ser acompanhadas pela responsabilidade fiscal. “O emprego é básico, mas é preciso garantir a qualificação para que as pessoas possam melhorar a sua renda. É necessário incluir os jovens no mercado de trabalho, assim como oferecer educação de qualidade para que as crianças possam avançar no futuro”.