Bolsonaro ganha de apoiador uma 'Harley Mito', moto de madeira esculpida

Bolsonaro ganha 'Harley Mito',, uma moto de madeira esculpida por apoiador (foto: Redes Sociais/Reprodução)





O presidente Jair Bolsonaro (PL) ganhou de presente, nesta segunda-feira (14/10), uma escultura de uma moto de madeira em tamanho real, intitulada “Harley Mito”.O mimo foi entregue à tarde no Palácio do Planalto e subiu a rampa do prédio carregada por seguranças para ser recebida pelo chefe do Executivo.O trabalho é semelhante a um outro recebido por ele em setembro do ano passado, quando foi regalado com sua própria réplica de madeira.