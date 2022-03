Bolsonaro sinaliza que candidato a vice em sua chapa será mineiro de BH

Bolsonaro durante entrevista à Jovem Pan (foto: Reprodução)

Perfil do vice

O presidente Jair Bolsonaro (PL) só não quis dizer com todas as letras o nome do vice em sua chapa, na manhã desta segunda-feira (21/3). Mas adiantou que ele será de Minas Gerais, nascido em Belo Horizonte, o que encaixa com a cidade natal do general do Exército Braga Neto, que ocupa o Ministério da Defesa.O presidente indicou, durante entrevista à radio Jovem Pan, que ele será mineiro, de Belo Horizonte, e será anunciado daqui a dois domingos, durante o lançamento, em Brasília, da pré-candidatura. Após, portanto, a desincompatilização dos ministros que vão disputar as eleições deste ano.De acordo com Bolsonaro, devem renunciar aos cargos nove ministros. Um deles, o general Braga Neto, que ocupa o ministério da Defesa, apontado nos bastidores do Planalto como candidato a vice na chapa de Bolsonaro, que anunciou que não reconduzirá o atual vice-presidente, general Hamilton Mourão. “Que vai disputar o Senado pelo Rio Grande do Sul”, afirmou Bolsonaro durante a entrevista.Além de sinalizar que o vice será de Minas Gerais, nascido em Belo Horizonte, Bolsonaro aproveitou para dizer também o que espera de seu futuro vice, caso vença as eleições. “Ganhar as eleições é fácil, difícil é governar”, disse, acrescentando que precisa de um vice caso “eu não queira ocupar a minha cadeira”.A fala de Bolsonaro não deixa de ser uma estocada em seu atual vice, que durante os quase três anos e meio do governo Bolsonaro colidiu com o presidente pem declarações e atos que desagradaram o presidente.O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, que estava na bancada de entrevistadores da manhã de hoje, na rádio Jovem Pan, com anuência dada pelo próprio Bolsonaro, data durante a entrevista, chegou a mencionar Braga Neto como vice na chapa de Bolsonaro.O presidente, por sua vez, sinalizou os motivos de ainda não anunciar de público o nome de Braga Neto. “Estamos na reta final de acertos com os partidos ( que o apoiam à reeleição)”, disse o presidente