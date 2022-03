Depois de Lula chamar Moro de 'mentiroso', ex-juiz critica: 'Omite roubo'

AM

Lula acusou Moro de ser 'mentiroso' devido as ações feitas durante a Lava-Jato (foto: SERGIO SÁ/AFP)



Depois que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou, nesse final de semana, o assentamento Eli Vive, do Movimento Sem Teto (MST), em Londrina (PR), o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), provável rival do petista nas eleições deste ano, criticou o apoio de Lula as invasões de terra.





LEIA TAMBÉM: Lula e Bolsonaro consolidam favoritismo para o 2º turno, mostra pesquisa Durante a visita ao acampamento, Lula acusou Moro de ter agido como “mentiroso” na posição de juiz da Operação Lava-Jato. O petista disse também que o ex-magistrado “mal e porcamente aprendeu a ler o Código Penal”.





“Ele é um juiz cego, mentiroso, arrogante, que não merece o diploma que teve”, atacou o petista. “O que é que ele entende de povo? O que é que ele entende de pobreza? O que é que ele entende do mundo do trabalho? O que é que ele entende da exploração do povo?”, perguntou.





Em resposta, Moro afirmou que Lula utilizou da sua força sob o MST para ofender, omitindo “o roubo da Petrobras”. “Defenderei não só a propriedade privada, mas também a pública contra os assaltos do PT e seus parceiros'', escreveu.





“Ao invés de estimular a invasão de terras e conflitos entre brasileiros, precisamos discutir como melhorar a vida de milhões de pessoas, vítimas da inflação, da fome e do desemprego em nosso país”, pontuou Moro.





A visita de Lula ao assentamento foi no sábado (19/3). Lá, o ex-presidente agradeceu ao MST pela organização da Vigília Lula Livre que acompanhou os 580 dias que ele ficou preso em Curitiba.