Bolsonaro confunde ucranianos com afegãos ao mencionar refugiados

(foto: AGÊNCIA BRASIL)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se confundiu, nesta segunda-feira (21/3), ao tratar da retirada de brasileiros que ainda estão na Ucrânia, ao responder a uma pergunta sobre o assunto, durante entrevista à rádio Jovem Pan.Bolsonaro deu o exemplo de um evento do governo federal com participação de afegãos para demonstrar como o Planalto está atento aos brasileiros que vivem em meio à guerra deflagrada pela Rússia.O presidente disse que, hoje, um pouco antes da entrevista, havia conversado com o ministro Carlos França, embaixador e atual ocupante do Ministério das Relações Exteriores. Bolsonaro contou que a orientação dada por ele a seu ministro é para que o Brasil continue 'colaborando' com os brasileiros que queiram sair do território ucraniano.Após a declaração, Bolsonaro, disse também que conversou com França sobre o visto humanitário para ucranianos se asilarem no Brasil, emendando que a prova da boa vontade de seu governo para com a população daquele país seria recente almoço que ofereceu aos refugiados.O presidente, que deu a entrevista on-line, foi alertado do erro por sua assessoria que acompanhava a entrevista nos bastidores. "Não, não, o almoço foi para os afegãos", corrigiu o presidente, diante da gafe.