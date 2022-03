Eleições 2022: Bolsonaro e Doria são os mais rejeitados, diz pesquisa

João Doria e Jair Bolsonaro, em outubro de 2019 (foto: Nelson Almeida/AFP)



- Leia: pesquisa BTG-FSB divulgada nesta segunda-feira (21/03) indica que Jair Bolsonaro (PL), atual presidente da República, e João Doria (PSDB) são os dois candidatos mais rejeitados na corrida presidencial deste ano.Segundo o levantamento, 59% não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum nas eleições em outubro de 2022, enquanto 54% não escolheriam Doria. Sergio Moro (Podemos) fecha o "pódio", com 49%. Lula (PT) e Ciro Gomes (PDT) completam o top 5, ambos com 41%.- Leia: 61% desaprovam forma de governar de Jair Bolsonaro









Já o nome que poderia ser votado ou em mais algum outro, Ciro lidera, com 46%. Moro tem 37%, Doria 31%, Leite 23%, Lula 22% e Bolsonaro 15%. Neste mesmo universo, o pré-candidato mais desconhecido é Felipe d'Ávila, com 67% dessas respostas, seguido de Janones, 61%; Simone Tebet (MDB), 59%; Leite, 40%, e Doria, o último com dígitos duplos, com 12%.





Por fim, nessa parte em que potencial de voto e rejeição são aferidos, 1% diz não saber ou não responderam os questionamentos.





Na mesma pesquisa, em cenário estimulado, Lula (PT) lidera as intenções de voto para presidente nas eleições de 2022, em outubro, com 43%. Bolsonaro aparece lo em sequência, com 29%, seguido de Ciro Gomes (PDT), 9%; Sergio Moro (Podemos), 8%; João Doria (PSDB), Eduardo Leite (PSDB) e André Janones (Avante), 2%; Simone Tebet (MDB), 1%; Felipe d'Ávila (Novo), 0%; nenhum, 3%; brano/nulo, 1%; não sabe ou não respondeu, 1%.





A pesquisa divulgada nesta segunda foi realizada pelo Instituto FSB Pesquisa, via ligação telefônica, nesse domingo (20). Ao todo, o levantamento ouviu dois mil eleitores, com margem de erro de 2% e margem de confiança de 95%. BR-09630/2022 é o registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).