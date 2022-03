Pesquisa: 61% desaprovam forma de governar de Jair Bolsonaro

Pesquisa aponta que 61% dos entrevistados desaprovam a forma de governar de Jair Bolsonaro (PL), presidente da República (foto: José Cruz/Agência Brasil) Pesquisa BTG-FSP divulgada nesta segunda-feira (21/03) mostra que 61% dos entrevistados desaprovam a forma de governar de Jair Bolsonaro (PL), presidente da República. Uma outra parcela, de 34%, afirma que aprova, enquanto 3% não aprovam nem desaprovam e 1% não sabe ou não respondeu.









A pesquisa divulgada nesta segunda foi realizada pelo Instituto FSB Pesquisa, via ligação telefônica, nesse domingo (20). Ao todo, o levantamento ouviu 2 mil eleitores, com margem de erro de 2% e margem de confiança de 95%. BR-09630/2022 é o registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).