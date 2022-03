Parte do elenco acompanhou os gritos de protesto contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Reprodução) O terceiro e último dia de apresentação da peça "Love, love, love" , no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, em Belo Horizonte, neste domingo (20/3), terminou com manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).

A montagem brasileira, feita pelo Grupo 3 de Teatro, abriu a programação deste ano do projeto Teatro em Movimento, idealizado e coordenado por Tatyana Rubim.

Após fazer um discurso de agradecimento aos patrocinadores e colegas de equipe, ela reforçou os cuidados com a pandemia da COVID-19.





"Olha, gente, é isso. Se cuidem, a pandemia não acabou. Ponham as suas máscaras e venham para o teatro, vai ser sempre bom encontrar vocês", declarou.





Na sequência, o público aplaudiu Tatyana e iniciou gritos de "Fora Bolsonaro". No vídeo, é possível ver que parte do elenco também se manifesta com gritos de "Fora".

Peça de teatro em BH tem desfecho aos gritos de 'Fora, Bolsonaro'



Saiba mais: https://t.co/jspSi2PraX pic.twitter.com/4JvOQJTysB — Estado de Minas (@em_com) March 21, 2022

'Love Love Love'

Com direção de Eric Lenate e elenco composto por Alexandre Cioletti, Ary França, Débora Falabella, Mateus Monteiro e Yara de Novaes, a peça acompanha diferentes gerações de uma mesma família, em três atos.





A chegada da peça em BH demorou principalmente por conta da pandemia. Apesar de ter estreado em 2017, "Love, love, love" foi paralisada com o início da crise sanitária.