Protesto contra Bolsonaro termina na Praça Sete, no Centro de BH

Na Liberdade, manifestantes pedem o impeachment de Bolsonaro (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/DA PRESS )



"Dias melhores virão. Fora Bolsonaro." O cartaz feito pelo empresário Paulo Flamarion, de 65 anos, está presente em quase todas as manifestações contrárias ao presidente da República. E não foi diferente neste sábado (2/10), quando centenas de pessoas se juntaram na Praça da Liberdade, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, para mostrar descontentamento com o governo atual.





Por volta das 19h, já na Praça Sete, os manifestantes ocuparam os quatro quarteirões e encerraram o ato.







Manifestantes se reúnem na Praça da Liberdade, em BH, para pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, neste sábado (2/10) pic.twitter.com/6c4DgBm67V %u2014 Estado de Minas (@em_com) October 2, 2021



"Esse cartaz chama muita atenção das pessoas. Acho que simboliza o meu pensamento efetivamente. Dias melhores virão para o país quando esse camarada sair do governo", explica Paulo. O manifestante defende os protestos que ocorrem em mais de 200 cidades pelo país.

Manifestante em BH (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/DA PRESS )

Movimento contra Bolsonaro





Além do coletivo “Fora Bolsonaro!”, os partidos PT, PSOL, PSB, PSD, PSDB, PV, PSL, UP, PCB, PSTU, PCO, PCdoB, PDT, PL, Rede, Podemos, Cidadania, Solidariedade e Novo estão nas ruas. Em BH, a maioria dos manifestantes pedem Lula para voltar a assumir o país em 2022, mas há também um grupo que preferem Ciro Gomes.



A vereadora Professora Duda Salabert (PDT) compareceu na manifestação contrária ao governo em BH: "O maior risco à democracia, ao meio ambiente e à vida, hoje, é o Jair Bolsonaro"



A deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT) discursou contra o presidente e também criticou o governador Romeu Zema (Novo). "Lamentavelmente recebemos um genocida em Belo Horizonte", escreveu sobre a visita de Bolsonaro na última quinta-feira.



A deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT) discursou contra o presidente e também criticou o governador Romeu Zema (Novo). "Lamentavelmente recebemos um genocida em Belo Horizonte", escreveu sobre a visita de Bolsonaro na última quinta-feira.

Por volta das 17h, os manifestantes começaram a descer a Avenida Brasil no sentido área hospitalar. O objetivo é descer pela Avenida Afonso Pena até a Praça Sete, no Centro da capital.





A artista plástica Nilo Siqueira, de 26, diz que participar da manifestação é uma forma de mostrar que nem toda população apoia o governo. Às 15h30 de sábado, nem ficar debaixo do sol de 32 graus desanimou.

'Fora Genocida', diz a placa de Nilo Siqueira (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/DA PRESS )







"Ainda bem que não foi 11h por causa do sol, mas se fosse eu viria de qualquer forma", afirmou. "Vim a favor do SUS, a favor da população LGBTQIA%2b. Acho importante pra mostrar como a população está se sentindo, principalmente com todos os escândalos da CPI que a gente vê."